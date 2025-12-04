Сегодня, 4 декабря, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 4 декабря 2025 года:

«Барс» — «Тамбов» — 3:2;

ЦСК ВВС — «Ростов» — 3:2 ОТ;

«Челны» — «Буран» — 0:1;

СКА-ВМФ — «Металлург» Нк — 1:3;

«Динамо» СПб — «Динамо-Алтай» — 7:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 играх). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.