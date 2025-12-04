Результаты матчей МХЛ на 4 декабря 2025 года

Сегодня, 4 декабря, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 4 декабря 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» — «Мамонты Югры» — 1:7;

«Толпар» — «Алмаз» — 4:1;

«Стальные Лисы» — «Красная Армия» — 3:1;

«Красная-Машина Юниор» — МХК «Спартак МАХ» — 2:6;

«Капитан» — МХК «Динамо» М — 3:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 43 очка после 29 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.