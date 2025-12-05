Скидки
Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду Игоря Ларионова в НХЛ

Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду Игоря Ларионова в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал всего третьим игроком в возрасте 40 лет и старше, которому удалось провести три матча подряд с несколькими очками за последние 50 лет. До него этого добивались Рэй Уитни (три встречи в сезоне-2012/2013) и Игорь Ларионов (четыре игры в сезоне-2000/2001).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03     1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)    

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1) Овечкин оформил дубль. Он набирал по два очка в последних трёх встречах подряд.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач.

