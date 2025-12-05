Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду Игоря Ларионова в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал всего третьим игроком в возрасте 40 лет и старше, которому удалось провести три матча подряд с несколькими очками за последние 50 лет. До него этого добивались Рэй Уитни (три встречи в сезоне-2012/2013) и Игорь Ларионов (четыре игры в сезоне-2000/2001).

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1) Овечкин оформил дубль. Он набирал по два очка в последних трёх встречах подряд.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач.