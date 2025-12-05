Скидки
Игорь Шестёркин двойным сейвом остановил выход один на один Брэди Ткачука — видео

Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился ярким двойным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который проходит в эти минуты на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице канады Оттаве.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2-й период
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19     0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45     1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На пятой минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Рейнджерс» Шестёркин спас свои ворота при выходе один на один с вратарём нападающего «Сенаторз» Брэди Ткачука. Российский голкипер отразил первый бросок форварда, его же добивание и зафиксировал шайбу, не позволив Ткачуку добить во второй раз.

