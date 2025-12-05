Игорь Шестёркин двойным сейвом остановил выход один на один Брэди Ткачука — видео

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился ярким двойным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который проходит в эти минуты на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице канады Оттаве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На пятой минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Рейнджерс» Шестёркин спас свои ворота при выходе один на один с вратарём нападающего «Сенаторз» Брэди Ткачука. Российский голкипер отразил первый бросок форварда, его же добивание и зафиксировал шайбу, не позволив Ткачуку добить во второй раз.

