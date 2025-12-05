Скидки
Хоккей

Защитник Владислав Гавриков забросил третью шайбу в четырёх последних матчах — видео

Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который проходит в эти минуты на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице канады Оттаве. Этот гол стал для него третьим в четырёх последних играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Перерыв
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19     0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45     1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp)     1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 10-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу гостей Владислав получил в чужой зоне шайбу от партнёра по обороне Брэйдена Шнайдера, включился в глубину зоны и нанёс мощный бросок в дальний верхний угол из левого круга вбрасывания.

Гавриков забил во втором матче подряд и в третий раз на четырёхматчевом отрезке, всего на его счету в текущем сезоне теперь 13 очков (6+7).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
