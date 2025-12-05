39-летний Евгений Малкин красиво переиграл один на один вратаря «Тампы» — видео
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе (США, штат Флорида). Гол Малкина установил текущий счёт 2:0 в пользу «Пингвинз», позднее 39-летний форвард оформил также результативный пас.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Летанг, Новак) – 06:12 (pp) 0:2 Малкин – 27:53 0:3 Киндел (Карлссон, Малкин) – 29:49 (pp) 1:3 Кучеров (Рэддиш, Гюнцель) – 38:46
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 28-й минуте игры Евгений убежал один на один с вратарём и технично обыграл голкипера «Тампы» Юнаса Юханссона, после серии обманных движений отправив шайбу в ворота под ним.
