39-летний Евгений Малкин красиво переиграл один на один вратаря «Тампы» — видео

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе (США, штат Флорида). Гол Малкина установил текущий счёт 2:0 в пользу «Пингвинз», позднее 39-летний форвард оформил также результативный пас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 28-й минуте игры Евгений убежал один на один с вратарём и технично обыграл голкипера «Тампы» Юнаса Юханссона, после серии обманных движений отправив шайбу в ворота под ним.