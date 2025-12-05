Евгений Малкин догнал по количеству очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ Майка Модано

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе (США, штат Флорида). 39-летний форвард оформил гол+пас и догнал в таблице лучших бомбардиров за всю историю НХЛ занимающего 26-е место Майка Модано.

В активе Евгения Малкина теперь 1374 очка за карьеру (521+853), столько же очков у забросившего больше шайб Модано (561+813). На 25-й строчке рейтинга находится Бретт Халл, в активе которого 1391 очко (741+650).

Видео: Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»