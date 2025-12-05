Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин догнал по количеству очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ Майка Модано

Евгений Малкин догнал по количеству очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ Майка Модано
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе (США, штат Флорида). 39-летний форвард оформил гол+пас и догнал в таблице лучших бомбардиров за всю историю НХЛ занимающего 26-е место Майка Модано.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
4 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Летанг, Новак) – 06:12 (pp)     0:2 Малкин – 27:53     0:3 Киндел (Карлссон, Малкин) – 29:49 (pp)     1:3 Кучеров (Рэддиш, Гюнцель) – 38:46     2:3 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 41:17 (pp)     3:3 Хагель (Пол, Гонсалвес) – 51:44     3:4 Малкин (Новак, Манта) – 57:17     4:4 Кучеров (Рэддиш, Хагель) – 59:04    

В активе Евгения Малкина теперь 1374 очка за карьеру (521+853), столько же очков у забросившего больше шайб Модано (561+813). На 25-й строчке рейтинга находится Бретт Халл, в активе которого 1391 очко (741+650).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»

Материалы по теме
Видео
39-летний Евгений Малкин красиво переиграл один на один вратаря «Тампы» — видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android