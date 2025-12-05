Евгений Малкин догнал по количеству очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ Майка Модано
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе (США, штат Флорида). 39-летний форвард оформил гол+пас и догнал в таблице лучших бомбардиров за всю историю НХЛ занимающего 26-е место Майка Модано.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
4 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Летанг, Новак) – 06:12 (pp) 0:2 Малкин – 27:53 0:3 Киндел (Карлссон, Малкин) – 29:49 (pp) 1:3 Кучеров (Рэддиш, Гюнцель) – 38:46 2:3 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 41:17 (pp) 3:3 Хагель (Пол, Гонсалвес) – 51:44 3:4 Малкин (Новак, Манта) – 57:17 4:4 Кучеров (Рэддиш, Хагель) – 59:04
В активе Евгения Малкина теперь 1374 очка за карьеру (521+853), столько же очков у забросившего больше шайб Модано (561+813). На 25-й строчке рейтинга находится Бретт Халл, в активе которого 1391 очко (741+650).
Видео: Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»
