«Флорида» в овертайме уступила «Нэшвиллу» и осталась на последнем месте на Востоке

В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 1:2.

У хозяев единственную шайбу забросил Картер Вераге.

У победителей голами отметились Райан О'Райлли и Стивен Стэмкос.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

Вратарь хозяев Даниил Тарасов (Россия) не принял участия в матч, оставшись на скамейке запасных.

Нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится в дома с «Коламбус Блю Джекетс» 6 декабря. «Нэшвилл Предаторз» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 7 декабря.