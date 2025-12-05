Скидки
Флорида Пантерз – Нэшвилл Предаторз, результат матча 5 декабря 2025, счет 1:2 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» в овертайме уступила «Нэшвиллу» и осталась на последнем месте на Востоке
Комментарии

В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 1:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Вераге (Беннетт, Грир) – 16:26     1:1 О'Райлли (Бантинг, Хаг) – 53:41     1:2 Стэмкос (О'Райлли, Йози) – 64:03    

У хозяев единственную шайбу забросил Картер Вераге.

У победителей голами отметились Райан О'Райлли и Стивен Стэмкос.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

Вратарь хозяев Даниил Тарасов (Россия) не принял участия в матч, оставшись на скамейке запасных.

Нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится в дома с «Коламбус Блю Джекетс» 6 декабря. «Нэшвилл Предаторз» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 7 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
