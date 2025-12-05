«Бостон» крупно обыграл «Сент-Луис» в НХЛ, у Бучневича забитая шайба

В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится в дома с «Нью-Джерси Дэвилз 7 декабря. «Сент-Луис Блюз» сыграет на выезде с «Оттава Сенаторз» 7 декабря.