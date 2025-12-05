Скидки
Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз, результат матча 5 декабря 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» крупно обыграл «Сент-Луис» в НХЛ, у Бучневича забитая шайба
В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Стивз (Гики, Линдхольм) – 06:30     2:0 Гики (Линдхольм, Стивз) – 11:25     2:1 Бучневич (Парэйко) – 21:59     3:1 Арвидссон (Лорей, Сёдерстрём) – 26:04     4:1 Заха (Арвидссон, Лорей) – 32:26     5:1 Заха (Линдхольм, Гики) – 39:59 (pp)     5:2 Зутер (Холлоуэй, Кайру) – 49:07    

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится в дома с «Нью-Джерси Дэвилз 7 декабря. «Сент-Луис Блюз» сыграет на выезде с «Оттава Сенаторз» 7 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
