«Бостон» крупно обыграл «Сент-Луис» в НХЛ, у Бучневича забитая шайба
В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Стивз (Гики, Линдхольм) – 06:30 2:0 Гики (Линдхольм, Стивз) – 11:25 2:1 Бучневич (Парэйко) – 21:59 3:1 Арвидссон (Лорей, Сёдерстрём) – 26:04 4:1 Заха (Арвидссон, Лорей) – 32:26 5:1 Заха (Линдхольм, Гики) – 39:59 (pp) 5:2 Зутер (Холлоуэй, Кайру) – 49:07
В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится в дома с «Нью-Джерси Дэвилз 7 декабря. «Сент-Луис Блюз» сыграет на выезде с «Оттава Сенаторз» 7 декабря.
