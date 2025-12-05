Гол+пас Панарина и шайба Гаврикова принесли «Рейнджерс» победу над «Оттавой»
В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19 0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45 1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp) 1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24 2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp) 2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16
В составе «Рейнджерс» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, на счету защитника Владислава Гаврикова заброшенная шайба.
Комментарии
