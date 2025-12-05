Гол+пас Панарина и шайба Гаврикова принесли «Рейнджерс» победу над «Оттавой»

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, на счету защитника Владислава Гаврикова заброшенная шайба.