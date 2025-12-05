Скидки
Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 5 декабря 2025, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол+пас Панарина и шайба Гаврикова принесли «Рейнджерс» победу над «Оттавой»
Комментарии

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19     0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45     1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp)     1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24     2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp)     2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16    

В составе «Рейнджерс» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, на счету защитника Владислава Гаврикова заброшенная шайба.

