«Коламбус» обыграл «Детройт» в серии буллитов, у Проворова и Марченко по голу

В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.
У победителей заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Иван Проворов и Кирилл Марченко. Помимо них голы на счету Кента Джонсона и Адама Фантилли (2). Джонсон и Марченко реализовали послематчевые буллиты.
Хоккеисты из России, представляющие «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Флорида Пантерз» 6 декабря. «Детройт Ред Уингз» сыграет на выезде с «Сиэтл Кракен» 7 декабря.
