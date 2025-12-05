Скидки
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
16:40 Мск
Коламбус Блю Джекетс – Детройт Ред Уингз, результат матча 5 декабря 2025, счет 6:5 (Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Коламбус» обыграл «Детройт» в серии буллитов, у Проворова и Марченко по голу
Комментарии

В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Проворов (Гонс) – 17:55     1:1 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 21:09 (pp)     2:1 Марченко (Веренски, Монахан) – 25:18 (pp)     3:1 Джонсон (Силлинджер, Матейчук) – 27:11     3:2 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Кейн) – 29:08 (pp)     3:3 ван Римсдайк (Копп, Финни) – 30:20 (pp)     4:3 Фантилли (Веренски, Монахан) – 33:50 (pp)     4:4 Кейн (Зайдер, Копп) – 49:35     4:5 Дебринкэт – 51:38     5:5 Фантилли (Веренски, Монахан) – 58:29     6:5 Джонсон – 65:00    

У победителей заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Иван Проворов и Кирилл Марченко. Помимо них голы на счету Кента Джонсона и Адама Фантилли (2). Джонсон и Марченко реализовали послематчевые буллиты.

Хоккеисты из России, представляющие «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Флорида Пантерз» 6 декабря. «Детройт Ред Уингз» сыграет на выезде с «Сиэтл Кракен» 7 декабря.

