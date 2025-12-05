«Коламбус» обыграл «Детройт» в серии буллитов, у Проворова и Марченко по голу

В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.

У победителей заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Иван Проворов и Кирилл Марченко. Помимо них голы на счету Кента Джонсона и Адама Фантилли (2). Джонсон и Марченко реализовали послематчевые буллиты.

Хоккеисты из России, представляющие «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Флорида Пантерз» 6 декабря. «Детройт Ред Уингз» сыграет на выезде с «Сиэтл Кракен» 7 декабря.