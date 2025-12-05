35 сейвов Сорокина и пас Шабанова помогли «Айлендерс» победить «Колорадо», у Ничушкина гол

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и текущим лидером НХЛ «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 35 бросков в створ из 38 (92,1%). Нападающий «островитян» Максим Шабанов оформил результативный пас, форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Нападающие Максим Цыплаков («Айлендерс») и Захар Бардаков («Эвеланш») результативными действиями не отметились.