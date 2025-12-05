35 сейвов Сорокина и пас Шабанова помогли «Айлендерс» победить «Колорадо», у Ничушкина гол
В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и текущим лидером НХЛ «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Маклин (Пулок, Гэткомб) – 05:56 2:0 Ли (Барзал) – 18:20 3:0 Хорват (Шефер, Пулок) – 26:58 4:0 Пелеч (Барзал, Ли) – 27:59 4:1 Ничушкин (Малински, Нельсон) – 28:39 4:2 Нечас (Олофссон, Бёрнс) – 30:04 5:2 Барзал (Шабанов, Хорват) – 38:46 (pp) 5:3 Лехконен (Макар, Нечас) – 41:27 6:3 Сизикас – 58:45
Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 35 бросков в створ из 38 (92,1%). Нападающий «островитян» Максим Шабанов оформил результативный пас, форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Нападающие Максим Цыплаков («Айлендерс») и Захар Бардаков («Эвеланш») результативными действиями не отметились.
