Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин — шестой игрок в истории НХЛ по темпам достижения 900 очков среди незадрафтованных

Панарин — шестой игрок в истории НХЛ по темпам достижения 900 очков среди незадрафтованных
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей в выездном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2). Как сообщает пресс-служба лиги, Артемию для достижения этой планки потребовался 781 матч и по этому показателю он стал шестым в истории НХЛ среди незадрафтованных игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19     0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45     1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp)     1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24     2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp)     2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16    

Быстрее Панарина 900 очков из числа не прошедших процедуру драфта набирали только Уэйн Гретцки (385 матчей), Петер Штястны (599), Бобби Орр (638), Фил Эспозито (692) и Адам Оутс (735).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина

Материалы по теме
Артемий Панарин набрал 900 очков в регулярных сезонах НХЛ за карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android