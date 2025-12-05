Панарин — шестой игрок в истории НХЛ по темпам достижения 900 очков среди незадрафтованных
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей в выездном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2). Как сообщает пресс-служба лиги, Артемию для достижения этой планки потребовался 781 матч и по этому показателю он стал шестым в истории НХЛ среди незадрафтованных игроков.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19 0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45 1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp) 1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24 2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp) 2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16
Быстрее Панарина 900 очков из числа не прошедших процедуру драфта набирали только Уэйн Гретцки (385 матчей), Петер Штястны (599), Бобби Орр (638), Фил Эспозито (692) и Адам Оутс (735).
Видео: Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина
Материалы по теме
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
08:50
-
08:42
-
08:36
-
08:27
-
08:10
-
08:07
-
07:42
-
07:41
-
06:37
-
06:29
-
06:20
-
05:56
-
05:55
-
05:44
-
05:41
-
04:54
-
04:43
-
04:16
-
03:54
-
02:06
- 4 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:03
-
22:42
-
22:21
-
22:01
-
21:39
-
21:20
-
21:00
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:22