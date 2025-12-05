Панарин — шестой игрок в истории НХЛ по темпам достижения 900 очков среди незадрафтованных

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей в выездном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2). Как сообщает пресс-служба лиги, Артемию для достижения этой планки потребовался 781 матч и по этому показателю он стал шестым в истории НХЛ среди незадрафтованных игроков.

Быстрее Панарина 900 очков из числа не прошедших процедуру драфта набирали только Уэйн Гретцки (385 матчей), Петер Штястны (599), Бобби Орр (638), Фил Эспозито (692) и Адам Оутс (735).

