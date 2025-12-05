Дубль и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу», у Кучерова гол

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

В составе «Питтсбурга» дублем и результативной передачей отметился 39-летний российский нападающий Евгений Малкин. В активе форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова заброшенная шайба, ещё один его гол на последней минуте, который мог бы перевести встречу в овертайм, был отменён после видеопросмотра.