Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин набрал 900 очков в регулярных сезонах НХЛ за карьеру

Артемий Панарин набрал 900 очков в регулярных сезонах НХЛ за карьеру
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который завершился в ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице канады Оттаве. Благодаря этим двум набранным очкам Артемий достиг отметки в 900 набранных очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19     0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45     1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp)     1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24     2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp)     2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16    

Теперь в активе Панарина 311 заброшенных шайб и 589 результативных передач. Артемий стал 131-м хоккеистом в истории НХЛ, который смог добраться до этой планки.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Панарин попытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном

Материалы по теме
Гол+пас Панарина и шайба Гаврикова принесли «Рейнджерс» победу над «Оттавой»
Материалы по теме
Невероятная отметка Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, набравших 900 очков в НХЛ
Невероятная отметка Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, набравших 900 очков в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android