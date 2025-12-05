Артемий Панарин набрал 900 очков в регулярных сезонах НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который завершился в ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице канады Оттаве. Благодаря этим двум набранным очкам Артемий достиг отметки в 900 набранных очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Теперь в активе Панарина 311 заброшенных шайб и 589 результативных передач. Артемий стал 131-м хоккеистом в истории НХЛ, который смог добраться до этой планки.

