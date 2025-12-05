Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Сиэтл Кракен, результат матча 5 декабря 2025, счет 9:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл» со счётом 9:4
Комментарии

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 9:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон, Стил) – 03:48     0:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 10:51 (pp)     0:3 Бастиан (Факса, Блэквелл) – 15:24     0:4 Стил (Бенн, Джонстон) – 18:46     1:4 Клаттенбург (Эмберсон, Янмарк) – 24:39     1:5 Робертсон (Сегин, Джонстон) – 34:01 (pp)     1:6 Джонстон (Робертсон, Сегин) – 35:36 (pp)     2:6 Бушар (Подколзин, Драйзайтль) – 41:23     2:7 Грицковян (Бурк, Колячонок) – 48:21     3:7 Рословик (Макдэвид, Савуа) – 49:31     3:8 Бастиан (Факса) – 55:39    

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. В активе капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида хет-трик и результативный пас, немецкий форвард Леон Драйзайтль также набрал 4 очка (1+3).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android