Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл» со счётом 9:4
В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 9:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон, Стил) – 03:48 0:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 10:51 (pp) 0:3 Бастиан (Факса, Блэквелл) – 15:24 0:4 Стил (Бенн, Джонстон) – 18:46 1:4 Клаттенбург (Эмберсон, Янмарк) – 24:39 1:5 Робертсон (Сегин, Джонстон) – 34:01 (pp) 1:6 Джонстон (Робертсон, Сегин) – 35:36 (pp) 2:6 Бушар (Подколзин, Драйзайтль) – 41:23 2:7 Грицковян (Бурк, Колячонок) – 48:21 3:7 Рословик (Макдэвид, Савуа) – 49:31 3:8 Бастиан (Факса) – 55:39
Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. В активе капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида хет-трик и результативный пас, немецкий форвард Леон Драйзайтль также набрал 4 очка (1+3).
