Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл» со счётом 9:4

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 9:4.

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. В активе капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида хет-трик и результативный пас, немецкий форвард Леон Драйзайтль также набрал 4 очка (1+3).