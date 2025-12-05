Шайба Тренина не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Калгари», Капризов без очков

В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Юбердо, Мэтт Коронато, Коннор Зари и Расмус Андерссон.

В составе гостей единственный гол на счету российского нападающего Якова Тренина.

Хоккеисты из России Ян Кузнецов («Флэймз»), Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко (оба «Уайлд») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Калгари Флэймз» встретится дома с «Ютой Мамонт» 7 декабря. «Миннесота Уайлд» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс» 7 декабря.