Шайба Тренина не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Калгари», Капризов без очков
В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юбердо (Андерссон, Коронато) – 24:21 1:1 Тренин (Богосян, Буйум) – 36:51 2:1 Коронато (Фрост, Хэнли) – 43:33 3:1 Зари (Коулман, Баклунд) – 46:18 4:1 Андерссон – 59:00
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Юбердо, Мэтт Коронато, Коннор Зари и Расмус Андерссон.
В составе гостей единственный гол на счету российского нападающего Якова Тренина.
Хоккеисты из России Ян Кузнецов («Флэймз»), Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко (оба «Уайлд») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Калгари Флэймз» встретится дома с «Ютой Мамонт» 7 декабря. «Миннесота Уайлд» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс» 7 декабря.
