16:40 Мск
Хоккей Новости

Калгари Флэймз – Миннесота Уайлд, результат матча 5 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Тренина не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Калгари», Капризов без очков
Комментарии

В ночь со 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юбердо (Андерссон, Коронато) – 24:21     1:1 Тренин (Богосян, Буйум) – 36:51     2:1 Коронато (Фрост, Хэнли) – 43:33     3:1 Зари (Коулман, Баклунд) – 46:18     4:1 Андерссон – 59:00    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Юбердо, Мэтт Коронато, Коннор Зари и Расмус Андерссон.

В составе гостей единственный гол на счету российского нападающего Якова Тренина.

Хоккеисты из России Ян Кузнецов («Флэймз»), Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко (оба «Уайлд») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Калгари Флэймз» встретится дома с «Ютой Мамонт» 7 декабря. «Миннесота Уайлд» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс» 7 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
