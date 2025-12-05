Евгений Малкин повторил рекорд Марио Лемье и Сидни Кросби за «Питтсбург»
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победный гол форвард забил в последние пять минут третьего периода.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин забросил шайбу, которая вывела «Питтсбург» вперёд в игре в последние пять минут третьего периода в седьмой раз за карьеру, и повторил рекорд Марио Лемье и Сидни Кросби по данному показателю в истории «пингвинов».
В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Летанг, Новак) – 06:12 (pp) 0:2 Малкин – 27:53 0:3 Киндел (Карлссон, Малкин) – 29:49 (pp) 1:3 Кучеров (Рэддиш, Гюнцель) – 38:46 2:3 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 41:17 (pp) 3:3 Хагель (Пол, Гонсалвес) – 51:44 3:4 Малкин (Новак, Манта) – 57:17
