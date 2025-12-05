Евгений Малкин повторил рекорд Марио Лемье и Сидни Кросби за «Питтсбург»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победный гол форвард забил в последние пять минут третьего периода.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин забросил шайбу, которая вывела «Питтсбург» вперёд в игре в последние пять минут третьего периода в седьмой раз за карьеру, и повторил рекорд Марио Лемье и Сидни Кросби по данному показателю в истории «пингвинов».

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.