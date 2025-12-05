Патрик Кейн установил рекорд по играм с 2+ очками среди хоккеистов США, обойдя Модано

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кейн провёл свою 359-ю игру, в которой набрал как минимум два очка, и установил рекорд по данному показателю среди хоккеистов США. Прежний рекорд принадлежал Майку Модано.

В ночь с 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.