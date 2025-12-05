Скидки
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
16:40 Мск
Патрик Кейн установил рекорд по играм с 2+ очками среди хоккеистов США, обойдя Модано

Комментарии

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кейн провёл свою 359-ю игру, в которой набрал как минимум два очка, и установил рекорд по данному показателю среди хоккеистов США. Прежний рекорд принадлежал Майку Модано.

В ночь с 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Проворов (Гонс) – 17:55     1:1 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 21:09 (pp)     2:1 Марченко (Веренски, Монахан) – 25:18 (pp)     3:1 Джонсон (Силлинджер, Матейчук) – 27:11     3:2 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Кейн) – 29:08 (pp)     3:3 ван Римсдайк (Копп, Финни) – 30:20 (pp)     4:3 Фантилли (Веренски, Монахан) – 33:50 (pp)     4:4 Кейн (Зайдер, Копп) – 49:35     4:5 Дебринкэт – 51:38     5:5 Фантилли (Веренски, Монахан) – 58:29     6:5 Джонсон – 65:00    
