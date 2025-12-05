Панарин набрал 900 очков в НХЛ, Леброн прервал 18-летнюю серию в НБА. Главное к утру

Российский нападающий Артемий Панарин набрал 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, 40-летний Леброн Джеймс прервал уникальную результативную серию с 10+ очками, длившуюся с января 2007 года, Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели битву взглядов перед титульным реваншем на турнире UFC 323. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».