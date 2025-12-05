Панарин набрал 900 очков в НХЛ, Леброн прервал 18-летнюю серию в НБА. Главное к утру
Российский нападающий Артемий Панарин набрал 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, 40-летний Леброн Джеймс прервал уникальную результативную серию с 10+ очками, длившуюся с января 2007 года, Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели битву взглядов перед титульным реваншем на турнире UFC 323. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Артемий Панарин набрал 900 очков в регулярных сезонах НХЛ за карьеру.
- Легендарная серия Леброна Джеймса с 10+ очками, длившаяся с 2007 года, прервалась.
- Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели первую битву взглядов перед реваншем на UFC 323.
- Дубль и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу», у Кучерова гол.
- Гол+пас Панарина и шайба Гаврикова принесли «Рейнджерс» победу над «Оттавой».
- Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл» со счётом 9:4.
- «Милан» проиграл «Лацио» и вылетел из Кубка Италии на стадии 1/8 финала.
- «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 14-го тура АПЛ.
- TZ: «Бавария» может заменить Горецку игроком из АПЛ стоимостью от € 85 млн.
- «Челси» нацелился на двух футболистов из Лиги 1 — Caught Offside.
- «Бруклин» уступил «Юте», Егор Дёмин набрал три очка.
- «Лейкерс» без Дончича обыграли «Торонто» в НБА, у Леброна 8 очков.
Комментарии