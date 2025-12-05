Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о достижении рубежа в 900 очков в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал достижение рубежа в 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это многое для меня значит. Это также означает, что я провёл в лиге много времени», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

Панарин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2). Благодаря этим двум набранным очкам Артемий достиг отметки в 900 набранных очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь в активе 34-летнего Панарина 311 заброшенных шайб и 589 результативных передач.