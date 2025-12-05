Результаты матчей НХЛ на 5 декабря 2025 года

В ночь на 5 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 5 декабря 2025 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:4;

«Флорида Пантерз» – «Нэшвилл Предаторз» — 1:2 ОТ;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Колорадо Эвеланш» — 6:3;

«Оттава Сенаторз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4;

«Бостон Брюинз» – «Сент-Луис Блюз» — 5:2;

«Каролина Харрикейнз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:5;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Детройт Ред Уингз» — 6:5 Б;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Сиэтл Кракен» — 9:4;

«Калгари Флэймз» – «Миннесота Уайлд» — 4:1;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 44 очками после 27 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Вашингтон Кэпиталз», набравший 36 очков после 28 встреч.