Расписание матчей КХЛ на 5 декабря 2025 года

Сегодня, 5 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 5 декабря 2025 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Северсталь»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Ак Барс»;

17:00. «Трактор» – ЦСКА;

17:30. «Барыс» – «Спартак»;

18:00. «Лада» – «Динамо» М;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Торпедо»;

19:30. «Нефтехимик» – «Металлург» Мг.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 34 матчей возглавляет «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 52 очка после 33 игр.