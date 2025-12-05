Скидки
Расписание матчей КХЛ на 5 декабря 2025 года

Сегодня, 5 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 5 декабря 2025 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Северсталь»;
17:00. «Салават Юлаев» – «Ак Барс»;
17:00. «Трактор» – ЦСКА;
17:30. «Барыс» – «Спартак»;
18:00. «Лада» – «Динамо» М;
19:30. «Шанхайские Драконы» – «Торпедо»;
19:30. «Нефтехимик» – «Металлург» Мг.

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 5 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 34 матчей возглавляет «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 52 очка после 33 игр.

