Кучеров повторил рекорд Курри по календарным годам со 100+ очками среди европейцев в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече с «Питтсбург Пингвинз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров за 2025 календарный год набрал 101 (32+69) очко. Россиянин в седьмой раз в карьере набрал 100+ очков за один календарный год и повторил рекорд Яри Курри среди хоккеистов вне Северной Америки. Кучеров обошёл Теэму Селянне и Петера Штястны, на счету которых шесть таких сезонов.

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.