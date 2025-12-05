Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 5 декабря 2025 года

Сегодня, 5 декабря, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 декабря 2025 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Сокол»;
16:30. «Горняк-УГМК» – «Челмет»;
17:00. «Торос» – «Химик»;
17:30. «Ижсталь» – «Звезда»;
19:00. АКМ – «Зауралье»;
19:00. «Рязань-ВДВ» – «Омские Крылья».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 игре).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Результаты матчей ВХЛ на 4 декабря 2025 года
