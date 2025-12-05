Евгений Малкин назвал лучшего игрока «Питтсбурга» в победной встрече с «Тампа-Бэй»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победную встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и назвал лучшего хоккеиста в составе «пингвинов».

«Я рад, что мы взяли два очка в игре с «Тампой», потому что они играли невероятно, мы победили отличную команду. Это был тяжёлый матч. Наши точные броски сегодня были отличными, как и наша игра в большинстве.

Тристан Джерри спас нас. Знаю, что я забил два гола, но Джерри был сегодня лучшим», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.