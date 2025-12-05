10 российских хоккеистов отметились голами в НХЛ в ночь с 4 на 5 декабря мск

В ходе игрового дня Национальной хоккейной лиги в ночь с 4 на 5 декабря мск сразу 10 игроков из России записали на свой счёт заброшенные шайбы.

В ночь с 4 на 5 декабря мск голами отметились нападающие Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») (дубль), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Яков Тренин («Миннесота Уайлд») и Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), а также защитники Владислав Гавриков («Рейнджерс») и Иван Проворов («Коламбус»).

Российские хоккеисты отличились в 7 из 10 матчей игрового дня, забросив в сумме 11 шайб.

