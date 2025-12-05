Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

10 российских хоккеистов отметились голами в НХЛ в ночь с 4 на 5 декабря мск

10 российских хоккеистов отметились голами в НХЛ в ночь с 4 на 5 декабря мск
Комментарии

В ходе игрового дня Национальной хоккейной лиги в ночь с 4 на 5 декабря мск сразу 10 игроков из России записали на свой счёт заброшенные шайбы.

В ночь с 4 на 5 декабря мск голами отметились нападающие Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») (дубль), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Яков Тренин («Миннесота Уайлд») и Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), а также защитники Владислав Гавриков («Рейнджерс») и Иван Проворов («Коламбус»).

Российские хоккеисты отличились в 7 из 10 матчей игрового дня, забросив в сумме 11 шайб.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Лучшие снайперы российского хоккея

Материалы по теме
Невероятная отметка Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, набравших 900 очков в НХЛ
Невероятная отметка Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, набравших 900 очков в НХЛ
Материалы по теме
Дубль и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу», у Кучерова гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android