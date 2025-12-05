Расписание матчей МХЛ на 5 декабря 2025 года

Сегодня, 5 декабря, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 5 декабря 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – Академия СКА;

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Мамонты Югры»;

15:30. «Омские Ястребы» – «СКА-1946»;

17:30. «Тюменский Легион» – «Ирбис»;

19:00. «Крылья Советов» – «АКМ-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 43 очка после 29 матчей.