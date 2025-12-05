Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 5 декабря 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 5 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 5 декабря 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – Академия СКА;
14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Мамонты Югры»;
15:30. «Омские Ястребы» – «СКА-1946»;
17:30. «Тюменский Легион» – «Ирбис»;
19:00. «Крылья Советов» – «АКМ-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 43 очка после 29 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей МХЛ на 4 декабря 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android