Сегодня, 5 декабря, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 5 декабря 2025 года (время московское):
12:00. «Амурские Тигры» – Академия СКА;
14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Мамонты Югры»;
15:30. «Омские Ястребы» – «СКА-1946»;
17:30. «Тюменский Легион» – «Ирбис»;
19:00. «Крылья Советов» – «АКМ-Юниор».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 43 очка после 29 матчей.