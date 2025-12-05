Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Коламбуса» Марченко рассказал о своём состоянии после восстановления от травмы

Нападающий «Коламбуса» Марченко рассказал о своём состоянии после восстановления от травмы
Комментарии

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал своё состояние после восстановления от травмы. Нападающий принял участие в игре с «Детройт Ред Уингз», где забросил одну шайбу и реализовал победный буллит. Его признали третьей звездой встречи.

«Чувствую себя свежим. Я был травмирован. У меня есть энергия, есть силы», — приводит слова Марченко сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету Марченко 23 (9+14) очка в 23 играх при показателе полезности «+9».

В ночь с 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Проворов (Гонс) – 17:55     1:1 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 21:09 (pp)     2:1 Марченко (Веренски, Монахан) – 25:18 (pp)     3:1 Джонсон (Силлинджер, Матейчук) – 27:11     3:2 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Кейн) – 29:08 (pp)     3:3 ван Римсдайк (Копп, Финни) – 30:20 (pp)     4:3 Фантилли (Веренски, Монахан) – 33:50 (pp)     4:4 Кейн (Зайдер, Копп) – 49:35     4:5 Дебринкэт – 51:38     5:5 Фантилли (Веренски, Монахан) – 58:29     6:5 Джонсон – 65:00    
Материалы по теме
Видео
«Коламбус» обыграл «Детройт» в серии буллитов, у Проворова и Марченко по голу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android