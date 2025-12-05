Нападающий «Коламбуса» Марченко рассказал о своём состоянии после восстановления от травмы
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал своё состояние после восстановления от травмы. Нападающий принял участие в игре с «Детройт Ред Уингз», где забросил одну шайбу и реализовал победный буллит. Его признали третьей звездой встречи.
«Чувствую себя свежим. Я был травмирован. У меня есть энергия, есть силы», — приводит слова Марченко сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету Марченко 23 (9+14) очка в 23 играх при показателе полезности «+9».
В ночь с 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Проворов (Гонс) – 17:55 1:1 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 21:09 (pp) 2:1 Марченко (Веренски, Монахан) – 25:18 (pp) 3:1 Джонсон (Силлинджер, Матейчук) – 27:11 3:2 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Кейн) – 29:08 (pp) 3:3 ван Римсдайк (Копп, Финни) – 30:20 (pp) 4:3 Фантилли (Веренски, Монахан) – 33:50 (pp) 4:4 Кейн (Зайдер, Копп) – 49:35 4:5 Дебринкэт – 51:38 5:5 Фантилли (Веренски, Монахан) – 58:29 6:5 Джонсон – 65:00
