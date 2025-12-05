Нападающий «Коламбуса» Марченко рассказал о своём состоянии после восстановления от травмы

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал своё состояние после восстановления от травмы. Нападающий принял участие в игре с «Детройт Ред Уингз», где забросил одну шайбу и реализовал победный буллит. Его признали третьей звездой встречи.

«Чувствую себя свежим. Я был травмирован. У меня есть энергия, есть силы», — приводит слова Марченко сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету Марченко 23 (9+14) очка в 23 играх при показателе полезности «+9».

В ночь с 4 на 5 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.