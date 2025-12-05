Мэттью Шефер — самый молодой игрок НХЛ за последние 43 года, кто добрался до 20 очков
Поделиться
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер в матче с «Колорадо Эвеланш» записал на свой счёт результативную передачу. В текущем сезоне игрок обороны набрал 20 (8+12) очков.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шефер (18 лет, 90 дней) стал самым молодым игроком НХЛ за последние 43 года, кто добрался до 20 очков и стал пятым самым молодым игроком в истории лиги, достигшим данной отметки. Рекорд принадлежит Бепу Гвидолину (17 лет и 60 дней).
В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и текущим лидером НХЛ «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Маклин (Пулок, Гэткомб) – 05:56 2:0 Ли (Барзал) – 18:20 3:0 Хорват (Шефер, Пулок) – 26:58 4:0 Пелеч (Барзал, Ли) – 27:59 4:1 Ничушкин (Малински, Нельсон) – 28:39 4:2 Нечас (Олофссон, Бёрнс) – 30:04 5:2 Барзал (Шабанов, Хорват) – 38:46 (pp) 5:3 Лехконен (Макар, Нечас) – 41:27 6:3 Сизикас – 58:45
Материалы по теме
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
10:20
-
10:15
-
09:54
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:36
-
08:27
-
08:10
-
08:07
-
07:42
-
07:41
-
06:37
-
06:29
-
06:20
-
05:56
-
05:55
-
05:44
-
05:41
-
04:54
-
04:43
-
04:16
-
03:54
-
02:06
- 4 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:03
-
22:42