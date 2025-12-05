Мэттью Шефер — самый молодой игрок НХЛ за последние 43 года, кто добрался до 20 очков

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер в матче с «Колорадо Эвеланш» записал на свой счёт результативную передачу. В текущем сезоне игрок обороны набрал 20 (8+12) очков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шефер (18 лет, 90 дней) стал самым молодым игроком НХЛ за последние 43 года, кто добрался до 20 очков и стал пятым самым молодым игроком в истории лиги, достигшим данной отметки. Рекорд принадлежит Бепу Гвидолину (17 лет и 60 дней).

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и текущим лидером НХЛ «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.