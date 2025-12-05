Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы, отдал одну результативную передачу во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) и был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, который в игре с «Колорадо Эвеланш» (6:3) записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

Первая звезда игрового дня — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Канадский форвард оформил хет-трик и отдал голевую передачу во встрече с «Сиэтл Кракен» (9:4).

