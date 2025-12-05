«Самое время начать подниматься в турнирной таблице». Гавриков — об игре «Рейнджерс»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков после победного матча НХЛ с «Оттавой Сенаторз» высказался об игре «синерубашечников» в сезоне. В последних шести матчах команда из Нью-Йорка одержала пять побед.

«Нам нужно сохранить этот импульс. Сейчас самое время начать подниматься в турнирной таблице. Мы должны каждый вечер набирать два очка и показывать хорошую игру», — приводит слова Гаврикова сайт НХЛ.

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.