«Самое время начать подниматься в турнирной таблице». Гавриков — об игре «Рейнджерс»
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков после победного матча НХЛ с «Оттавой Сенаторз» высказался об игре «синерубашечников» в сезоне. В последних шести матчах команда из Нью-Йорка одержала пять побед.
«Нам нужно сохранить этот импульс. Сейчас самое время начать подниматься в турнирной таблице. Мы должны каждый вечер набирать два очка и показывать хорошую игру», — приводит слова Гаврикова сайт НХЛ.
В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19 0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45 1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp) 1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24 2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp) 2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16
