Салават Юлаев — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00
Сегодня, 5 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится матч между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 5 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет третья игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее дважды победу одержал «Ак Барс». «Салават Юлаев» расположился на седьмом месте в таблице Востока КХЛ, имея в активе 29 очков. «Ак Барс» с 46 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.

