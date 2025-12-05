Макдэвид и Драйзайтль обошли Овечкина и Бекстрёма по количеству совместных голов в НХЛ

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в победной встрече с «Сиэтл Кракен» забросили на двоих четыре шайбы.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, на счету Макдэвида и Драйзайтля стало 503 совместные шайбы в рамках регулярок НХЛ. По данному показателю пара хоккеистов вышла на пятое место в истории НХЛ, обойдя Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма. Рекорд Национальной хоккейной лиги принадлежит Уэйну Гретцки и Яри Курри — 764 шайбы.

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 9:4.