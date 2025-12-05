Макдэвид и Драйзайтль обошли Овечкина и Бекстрёма по количеству совместных голов в НХЛ
Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в победной встрече с «Сиэтл Кракен» забросили на двоих четыре шайбы.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, на счету Макдэвида и Драйзайтля стало 503 совместные шайбы в рамках регулярок НХЛ. По данному показателю пара хоккеистов вышла на пятое место в истории НХЛ, обойдя Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма. Рекорд Национальной хоккейной лиги принадлежит Уэйну Гретцки и Яри Курри — 764 шайбы.
В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 9:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
9 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 07:17 2:0 Подколзин (Драйзайтль, Бушар) – 07:34 3:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 11:27 (pp) 3:1 Толванен (Монтур, Какко) – 16:07 (pp) 3:2 Годро – 19:33 4:2 Савуа (Бушар, Хенрик) – 22:28 (sh) 5:2 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 26:14 (pp) 6:2 Хайман (Экхольм) – 28:53 6:3 Макканн (Эберле, Бенирс) – 29:30 7:3 Янмарк (Манджапане) – 42:03 8:3 Макдэвид – 46:59 (pp) 9:3 Савуа – 48:58 (pp) 9:4 Нюман (Райт, Какко) – 59:55
