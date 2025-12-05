В «Амуре» рассказали об уходе Александра Гальченюка с поста главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов высказался об отставке главного тренера Александра Гальченюка.

«Как вы знаете, несколько дней назад мы по обоюдному соглашению расторгли контракт главного тренера с Александром Гальченюком. Александр Николаевич проделал большую работу с командой летом, но, к сожалению, её не удалось трансформировать в стабильную игру и достойный результат.

Также сегодня мы расстались со старшим тренером Юрием Кузьменковым, которого приглашал в команду прежний главный тренер. Логично, что новому наставнику, Александру Андриевскому, нужен помощник, соответствующий его видению хоккея. Мы ожидаем его в Хабаровске в ближайшее время.

От лица клуба хочу поблагодарить Александра Николаевича и Юрия Михайловича за работу и пожелать им успехов в дальнейшей карьере», — цитирует Филимонова пресс-служба «Амура».