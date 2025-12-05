Скидки
«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Кириллом Рассказовым по инициативе клуба

«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Кириллом Рассказовым по инициативе клуба
Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Кириллом Рассказовым по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. 2 декабря 2025 года форварда отправили в список отказов.

В текущем сезоне 33-летний Рассказов сыграл 23 встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-9». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Рассказова 529 игр и 182 (83+99) очка.

«Сибирь» с 24 очками после 33 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре новосибирский клуб встретится с «Барысом» 7 декабря.

