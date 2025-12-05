И. Воробьёв оценил возможность влияния Александра Овечкина на приезд «Вашингтона» в Россию

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв оценил идею возможного приезда «Вашингтон Кэпиталз» для игры в России. Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что ФХР намерена пригласить на Кубок Первого канала «Вашингтон», учитывая наличие в команде Александра Овечкина.

«Понятно, что НХЛ не будет кромсать свой чемпионат из-за поездки одного клуба за рубеж в такое время. Возможно, перенос турнира с декабря на несколько месяцев пораньше является неплохой идеей, но сказать и сделать — это разные вещи. «Вашингтон» может приехать, если Александр приедет. Он может сдвинуть дело благодаря своему имени.

Сама идея-то очень хорошая. Если сдвинуть сроки Кубка Первого канала, то в сентябре — это поинтереснее для НХЛ. Если Александр приедет со своим клубом, то перекроит все неудобства и привычки по сдвигу сроков турнира. Тогда это была бы красивая история — лучший снайпер лиги со своим клубом приехал бы в Россию. Это было бы грандиозно», — цитирует Воробьёва ТАСС.