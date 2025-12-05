У жены форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерссона случился выкидыш

У жены форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерссона Кейтлин случился выкидыш. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети. Ребёнок должен был родиться в июле 2026 года.

«Знание о том, что тебя больше нет, — одна из самых тяжёлых вещей, которые моему сердцу когда-либо приходилось принимать. Наша любовь к тебе безгранична. Я бы сделала всё, чтобы вернуть тебя. Мы очень хотели встретить тебя в июле, будучи самыми лучшими родителями, какими мы только могли быть.

Нам так и не удалось подержать тебя на руках или пересчитать твои пальчики, но мы мечтали об этом каждую секунду, как узнали о тебе. Покойся с миром, мой малыш. Мы будем любить тебя и скучать по тебе вечно, наш ангелочек», — написала Кейтлин.

Элиас и Кейтлин поженились прошлым летом, 22 июня. Петтерссон в текущем сезоне провёл 27 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.