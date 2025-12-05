Представители СМИ выбрали хоккеистов для участия в Матче звёзд КХЛ

5 декабря завершилось голосование СМИ по выбору игроков в составы команд на ближайший Матч звёзд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
KHL Ural Stars
Защитник: Григорий Дронов («Трактор»);
Нападающие: Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Канцеров («Металлург»).
KHL RUS Stars
Защитник: Даниил Пыленков («Динамо» Москва);
Нападающие: Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозёров («Нефтехимик»).
KHL U23 Stars
Защитник: Даниил Орлов («Спартак»);
Нападающие: Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).
KHL World Stars
Защитник: Иоаннис Калдис («Северсталь»);
Нападающие: Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы»).
Звёздный уикенд стартует 7 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 8 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.