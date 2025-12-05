Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в PWHL

Хоккеистка «Оттавы» Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL).

Кадирова забросила в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (1:3). Голевую передачу Кадировой отдала Анна Шохина.

В июле Шохина и Кадирова подписали контракт с «Оттавой», став первыми россиянками в PWHL. В сезоне-2024/2025 Шохина и Кадирова защищали цвета петербургского клуба «Динамо-Нева», став победительницами Женской хоккейной лиги. Шохина стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и плей-офф, суммарно набрав 89 (39+ 50) очков в 51 матче, на счету Кадировой 70 (31+39) очков в 51 игре.