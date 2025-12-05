Скидки
Быков: трудно сравнить Овечкина с кем-то из больших советских и российских хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учётом плей-офф.

«Уже в ближайшее время Александр точно сможет покорить вершину в 1000 шайб в регулярных чемпионатах с учётом плей-офф. Этот будет абсолютный рекорд результативности в НХЛ.

А что касается возраста, то он только позволяет Овечкину быть уверенным в своих действиях и передавать свой опыт партнёрам по команде. Игроки «Вашингтона» наверняка стараются своей игрой помочь Александру побить этот рекорд.

Мне трудно сравнить Овечкина с кем-то из больших советских и российских хоккеистов. Это в целом не самое благородное дело, поскольку многие наши игроки были со своим выдающимся характером, мастерством и по-своему добивались великолепных результатов. Это всё наш генофонд, которым мы все гордимся. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера. Александр является отличным продолжателем этих традиций.

Феномен Овечкина привлекает внимание молодого поколения ребят, которое выбирает хоккей. Только поэтому Александр является настоящим послом российского спорта в НХЛ», — цитирует Быкова «Советский спорт».

Овечкин забросил 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 988 с учётом Кубка Стэнли.

