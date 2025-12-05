Фетисов призвал россиян из НХЛ обратиться в профсоюз с требованием провести игру с КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил вероятность проведения матчей между игроками КХЛ и НХЛ. Ранее данная идея прозвучала в ходе переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

— Утихла идея матча между КХЛ и НХЛ. Как думаете, будет ли она когда-то реализована?

— Очень сложный вопрос на самом деле. НХЛ – это свой график, свой календарь, профсоюз игроков и ещё много вещей. Пока я не вижу, как можно реализовать такой матч, тем более в формате переездов. Хотя, если хотя бы одна такая игра состоялась, уже было бы очень хорошо. Надежда умирает последней, это же и возможность для наших русских ребят в НХЛ выступить миротворцами в самой брутальной, массово популярной игре, где интернациональное присутствие имеет большое значение. Мне кажется, наши звёзды в Америке могли бы более настойчиво оппозиционировать профсоюзу игроков ради проведения этого дружественного матча, — цитирует Фетисова Odds.