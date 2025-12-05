Скидки
«Сейчас это команда, которая уже имеет своё лицо». Черкас — о СКА

Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о прогрессе в игре армейского клуба по ходу текущего сезона КХЛ.

«Команда Ларионова полноценно встаёт на ноги. Так и есть. Это уже совсем другая команда, не та, что начинала сезон. Сейчас это команда, которая уже имеет своё лицо, в которой проглядывается некая тактическая схема игры, как в атаке, как в обороне, так и в средней зоне. Ну и, конечно, скажу немножко удивительно, но приобретение Лайпсика, который сделал второй заход в СКА, оно настолько удачное, что человек в каждой игре забивает.

Плюс, на мой взгляд, хорошо, что начал играть Голдобин. Это тоже важное для СКА усиление, потому что он начал отдавать. И тот же Лайпсик опять же уже два гола забил с его передач. То есть появилась некая сбалансированность состава. Достаточно неплохо играют вратари. И поэтому и пошли очки», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

СКА с 36 очками занимает седьмое место в таблице Запада.

