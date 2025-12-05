Скидки
Дело против Кеслера, обвиняемого в преступлении сексуального характера, передано в суд

Уголовное дело против Райана Кеслера, бывшего центрального нападающего НХЛ, обвиняемого в двух преступлениях сексуального характера четвёртой степени, передано в суд, сообщает The Athletic.

Окружной судья Марк Баррон постановил, что в ходе предварительного расследования обвинение успешно установило достаточные основания против Кеслера. Согласно судебным протоколам, 41-летний Кеслер не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым против него 23 октября в связи с событиями 1 января.

Согласно обвинению, оба пункта касаются сексуального насилия в отношении 16-летнего подростка. Утверждается, что Кеслер «вступил в половой контакт с предполагаемой жертвой с применением силы или принуждения и/или имел основания полагать, что жертва физически беззащитна». Ранее экс-форвард внёс залог в размере $ 50 000.

