«Трактор» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00

Сегодня, 5 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится матч между местным «Трактором» и ЦСКА. Игра на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Трактор» с 35 очками после 34 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА располагается на девятой строчке в таблице Запада, имея в активе 33 очка после 33 игр. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.