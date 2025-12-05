«Барыс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:30

Сегодня, 5 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Астане (Казахстан) состоится матч между местным «Барысом» и московским «Спартаком». Игра на стадионе «Барыс-Арена » начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Барыс» с 27 очками после 33 встреч занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице Запада, имея в активе 39 очков после 33 игр. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.