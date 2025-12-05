Скидки
Барыс — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:30

«Барыс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:30
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Астане (Казахстан) состоится матч между местным «Барысом» и московским «Спартаком». Игра на стадионе «Барыс-Арена » начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Барыс» с 27 очками после 33 встреч занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице Запада, имея в активе 39 очков после 33 игр. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

