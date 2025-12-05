Брендан Лайпсик установил рекорд СКА по голам в гостевых матчах

Нападающий СКА Брендан Лайпсик во встрече с «Адмиралом» (3:1) записал на свой счёт заброшенную шайбу.
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Лайпсик стал первым хоккеистом СКА, сумевшим забросить шайбы в пяти гостевых матчах подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. Ранее шесть игроков (Антон Бурдасов дважды) забивали голы в четырёх подряд гостевых встречах регулярного сезона.
При этом Роман Червенка в сезоне-2013/2014 также поражал ворота соперников в пяти выездных матчах подряд, но два из них пришлись на «гладкий» чемпионат и три – на плей-офф. Любопытно, что серия Червенки продолжалась два месяца: с 25 января по 23 марта 2014 года. Её длительность связана с паузой на Олимпийские игры.
Всего на счету Лайпсика в текущем сезоне за СКА семь голов и одна результативная передача в шести играх.
- 5 декабря 2025
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
13:00
-
12:45
-
12:27
-
12:10
-
11:55
-
11:38
-
11:34
-
11:17
-
11:00
-
10:42
-
10:20
-
10:15
-
09:54
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:36
-
08:27
-
08:10
-
08:07
-
07:42
-
07:41
-
06:37