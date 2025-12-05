Брендан Лайпсик установил рекорд СКА по голам в гостевых матчах

Нападающий СКА Брендан Лайпсик во встрече с «Адмиралом» (3:1) записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Лайпсик стал первым хоккеистом СКА, сумевшим забросить шайбы в пяти гостевых матчах подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. Ранее шесть игроков (Антон Бурдасов дважды) забивали голы в четырёх подряд гостевых встречах регулярного сезона.

При этом Роман Червенка в сезоне-2013/2014 также поражал ворота соперников в пяти выездных матчах подряд, но два из них пришлись на «гладкий» чемпионат и три – на плей-офф. Любопытно, что серия Червенки продолжалась два месяца: с 25 января по 23 марта 2014 года. Её длительность связана с паузой на Олимпийские игры.

Всего на счету Лайпсика в текущем сезоне за СКА семь голов и одна результативная передача в шести играх.