Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Брендан Лайпсик установил рекорд СКА по голам в гостевых матчах

Брендан Лайпсик установил рекорд СКА по голам в гостевых матчах
Нападающий СКА Брендан Лайпсик во встрече с «Адмиралом» (3:1) записал на свой счёт заброшенную шайбу.

04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Плотников, Бландизи) – 19:27 (5x5)     1:1 Олсон (Сошников, Завгородний) – 29:29 (5x4)     1:2 Голдобин (Плотников, Педан) – 46:12 (5x5)     1:3 Педан – 59:33 (en)    

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Лайпсик стал первым хоккеистом СКА, сумевшим забросить шайбы в пяти гостевых матчах подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. Ранее шесть игроков (Антон Бурдасов дважды) забивали голы в четырёх подряд гостевых встречах регулярного сезона.

При этом Роман Червенка в сезоне-2013/2014 также поражал ворота соперников в пяти выездных матчах подряд, но два из них пришлись на «гладкий» чемпионат и три – на плей-офф. Любопытно, что серия Червенки продолжалась два месяца: с 25 января по 23 марта 2014 года. Её длительность связана с паузой на Олимпийские игры.

Всего на счету Лайпсика в текущем сезоне за СКА семь голов и одна результативная передача в шести играх.

