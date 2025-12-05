«Уровень реализации – президенты стран». А. Коваленко — об игре «Вашингтона» в России

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил идею возможного приезда «Вашингтон Кэпиталз» для игры в России. Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что ФХР намерена пригласить на Кубок Первого канала «Вашингтон».

— Прошла информация, что ФХР может попробовать в честь 80-летия нашего хоккея следующей зимой пригласить на традиционный декабрьский турнир «Вашингтон». Что думаете?

— Это очень красивая идея – и полезная как для России, так и для всего мирового хоккея. Наверное, это и отличный стимул для капитана «Вашингтона» продлить его феноменальную карьеру. Другой вопрос – насколько идея реалистична?

— Ваш ответ?

— Думаю, уровень её реализации – президенты наших стран. Декабрь – самое насыщенное время в НХЛ, регулярный чемпионат набирает ход. Вывезти в такой ситуации команду НХЛ на три матча в Старый Свет – мягко говоря, не легко. НХЛ – жёсткая коммерческая лига, поэтому будет очень серьёзный ценник.

Скорее всего такие моменты должны решаться летом, когда составляется расписание сезона НХЛ. Тут нужно политическое давление на НХЛ – со стороны того же Трампа, который, насколько известно, симпатизирует «Вашингтону».

— Как оцените вероятность такого события?

— Для всего нашего хоккея это было бы очень круто. Думаю, все в России двумя руками – «за». Да, сегодня идея воспринимается скорее как фантастика. Но в нашем мире всё стремительно меняется и кто знает, что будет завтра? — цитирует Коваленко Russia-Hockey.