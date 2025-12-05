Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен

«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен
Комментарии

«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен, сообщает пресс-служба череповецкой команды. Хоккейный клуб из Новосибирска получает денежную компенсацию, в «Северсталь» переходит защитник Артём Жуков.

Жуков с 2020 года — в системе «Сибири», выступал за «Сибирских снайперов» в МХЛ. Дебют в КХЛ состоялся в сезоне-2023/2024. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 23-летний Жуков сыграл 102 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «-6». В текущем сезоне на счету игрока обороны 23 матча с одной голевой передачей.

«Северсталь» занимает первое место в турнирной таблице Запада. «Сибирь» — последняя на Востоке.

Материалы по теме
Кажется, мы наблюдаем за лучшей регуляркой в истории КХЛ
Кажется, мы наблюдаем за лучшей регуляркой в истории КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android