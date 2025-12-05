«Автомобилист», «Сибирь» и «Северсталь» произвели трёхсторонний обмен

«Автомобилист», «Северсталь» и «Сибирь» произвели трёхсторонний обмен. В результате этого обмена из «Северстали» в уральский клуб переходит 20-летний защитник Артём Щучинов, а покидает систему «Автомобилиста» 25-летний игрок обороны Даниил Валитов, ставший хоккеистом «Сибири». Череповецкая команда получила денежную компенсацию.

Валитов — воспитанник пермского «Молота». В КХЛ защитник провёл 48 матчей, набрал 2 (1+1) очка. Имеет опыт выступления в Немецкой лиге, провёл 16 матчей за команду «Крефельд Пингвин», сделал одну результативную передачу.

Щучинов – воспитанник хоккея Свердловской области. Он родился в Нижнем Тагиле, где и начинал свою спортивную карьеру. Далее получать хоккейное образование Артём продолжил в школе челябинского «Трактора». За этот клуб он в итоге и дебютировал в КХЛ – в сезоне-2022/2023. В следующем чемпионате Щучинов был основным игроком «Трактора». Защитник провёл 54 матча в регулярке КХЛ и семь в Кубке Гагарина, выиграв бронзовые медали. По ходу прошлого чемпионата Щучинов перешёл в «Северсталь» и отметился 9 (2+5) набранными очками в 17 матчах за свою новую команду, включая плей-офф. В нынешнем сезоне Артём провёл 10 матчей в КХЛ за «Северсталь» и семь – в ВХЛ за «Тамбов», который является фарм-клубом команды из Череповца.